Solidarität Ukraine-Flüchtlinge finden in Zürich Platz im alten Personalhaus Triemli Das ehemalige Personalhaus des Triemli-Spitals steht neu für Flüchtende aus der Ukraine offen: Die Stadt Zürich hat das Haus in der Nacht auf Freitag als Unterbringungsort in Betrieb genommen.

Ukrainische Flüchtlinge können nun auch im alten Personalhaus des Triemli-Spitals untergebracht werden. Keystone

In einer ersten Phase würden vor allem jene Geflüchteten dort untergebracht, die sich auf der Durchreise befinden und nur kurze Zeit in Zürich blieben, teilte die Stadt am Freitag mit. Anschliessend sollen auch Menschen mit dem neuen Schutzstatus S hier einquartiert werden.

Die 70 Wohneinheiten bieten Platz für rund 200 Personen und werden vom Zivilschutz der Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit der Asyl-Fachorganisation AOZ betrieben. Die AOZ wird ab Montag dort auch einen Empfangsschalter für Geflüchtete einrichten. Dieser Empfangsschalter wird von ukrainisch sprechenden Freiwilligen unterstützt. (sda)