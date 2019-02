Am meisten Wohnungen wurden mit 751 inZürich- Altstetten gebaut, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Viertel aller Neubauwohnungen auf dem gesamten Stadtgebiet. Dieser Trend hält an. Aufgrund der laufenden Bauprojekte werden in diesem Quartier auch in den kommenden Jahren die meisten neuen Wohnungen erwartet.

In den Kreisen 2 und 11 wuchs der Wohnungsbestand um je 500 Einheiten. Im Kreis 4 wurden keine Wohnungen gebaut, aber 21 abgebrochen, so dass es hier unter dem Strich weniger Wohnungen gab.

Knapp die Hälfte der neuen Wohnungen bauten private Gesellschaften, ein Viertel trugen Baugenossenschaften zur Wohnbautätigkeit bei. Letztere erstellten insgesamt 870 Wohnungen, verzeichneten andererseits aber mit 290 Wohnungen auch die meisten Abbrüche.

Für das laufende Jahr rechnet die Stadt nicht damit, dass das Rekordniveau von 2018 gehalten werden kann. Sowohl die Zahl der bewilligten Wohnungen als auch der Wohnungen in Bau ist rückläufig.