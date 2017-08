Es ist das Zürcher Luxushotel, das die meisten Mitarbeiter beschäftigt – und Diskretion seit je gross schreibt.

Mit seinen 173 Jahren gehört das Baur au Lac weltweit zu den ältesten Fünfstern-Hotels, das noch als Familienbetrieb – mittlerweile in der sechsten Generation – geführt wird. Service und Diskretion werden in diesem Haus seit je gross geschrieben.

So kümmern sich in der Villa am See rund 250 Mitarbeiter um die Gäste. So viele Angestellte hat laut Angaben des Baur au Lac kein anderes Luxushotel in der Stadt Zürich. Bereits 1844 stand die Villa unter Gründer Johannes Baur für Gäste zur Verfügung, die «inkognito» bleiben wollten. Diese Art der Diskretion hat sich bis heute durchgezogen. Auch als die Polizei bei einer Razzia diverse Fifa-Funktionäre im Hotel verhaften liess, schirmten die Hotelangestellten die Verhafteten beim Verlassen des Hotels mit weissen Leinentüchern ab.

Wohl eben wegen diesem hohen Dienstleistungsstandard steigen seit Ewigkeiten Monarchen, Adlige aber auch Stars und Sternchen im Hotel am See ab. Zu den wohl bekanntesten Gästen gehörte die Kaiserin Elisabeth von Österreich – besser bekannt als Sissi –, die amerikanische Schauspielerin Audrey Hepburn und der britische Filmregisseur Alfred Hitchcock. Der deutsche Komponist Richard Wagner wählte 1956 das Hotel als Ort der Uraufführung seines ersten Aktes der «Walküre».

Das Kleinste