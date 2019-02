Hugentobler hat christliche Ideale. Er kann sie in seinem Beruf ausleben. Seit 2003 ist er Geschäftsführer des Schweizer Ablegers von ERF Medien. Das Kürzel steht für «Evangelium in Radio und Fernsehen», ein internationales christliches Unternehmen, das Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendungen mit religiösen Inhalten produziert. Die Inhalte beziehen sich häufig auf die Bibel, seien aber überkonfessionell, sagt Hugentobler.

Mit den Medien kennt er sich aus. Das wird spätestens am Fototermin klar, der in seinem Chefbüro stattfindet. Entspannt lässt sich Hanspeter Hugentobler vom Fotografen in diversen Posen ablichten, bis alles im Kasten ist.

Hugentobler ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Politisiert worden sei er als 17-Jähriger am Gymnasium, anlässlich eines Treffens, das die Klasse mit CVP-Bundesrat Kurt Furgler hatte. «Mich hat beeindruckt, wie Furgler zugehört und die Klasse ernst genommen hat.» Zu Hause habe er dann die Programme aller Parteien bestellt und studiert – und sich für die EVP entschieden. «Die dort verankerten christlichen Werte faszinierten mich», sagt Hugentobler, der damals in der christlichen Jugendarbeit einer Chrischona-Gemeinde tätig war, der grössten Freikirche der Schweiz. Später wechselte er in die reformierte Kirche.

Übereinstimmungen gibt es in der Sozial-, Gesellschafts- und Finanzpolitik: «Der Einsatz für die Schwächsten und die Integration von Menschen am Rand der Gesellschaft sind zutiefst christliche Anliegen», erklärt er. Und weil der Kantonsrat heute stark rechtslastig sei, positioniere sich die EVP-Kantonsratsfraktion eher links. Im Unterschied zur SP gewichte die EVP die Eigenverantwortung höher: «Der Staat soll den Leuten nicht alles abnehmen.»

Der christliche Glaube zieht sich wie ein roter Faden durch Hugentoblers Biografie. Allerdings hängt der EVP-Kantonsrat den Glauben nicht an die grosse Glocke, weder als Gemeinderat und Schulpräsident in Pfäffikon noch als Präsident der Kantonalpartei. Manche finden, Hugentober könnte ebenso gut dem rechten SP-Flügel angehören.

Hugentobler ist technikaffin. Nach der Matur begann er an der ETH ein Studium als Elektroingenieur. Weil ihn die Materie nicht erfüllte, brach er nach zwei Semestern ab und beschloss, Pfarrer zu werden. In Basel studierte er Theologie und war danach in einer Zürcher Chrischonagemeinde einige Jahre als Pfarrer tätig. Auch das war ihm zu einseitig.

Also wechselte er in den Journalismus. Er hatte Erfahrung als freier Mitarbeiter für Lokalblätter. 1998 bewarb er sich als Fernsehredaktor bei ERF Medien, erhielt den Job und wurde 2001 Chefredaktor. Später hängte er ein Nachdiplomstudium in Management an. Und als 2003 die Stelle als ERF-Geschäftsleiter frei wurde, erhielt den Zuschlag.