Sicherheit Stadtzürcher SVP scheitert mit Anträgen für mehr Frontpolizisten Die Forderung nach mehr Polizisten an der Front scheiterte in der Ratssitzung vom Mittwochabend.

Für die SVP der Stadt Zürich war klar, dass die Stadtpolizei Zürich mehr Stellenprozente an der Front braucht. Symbolbild: Walter Bieri / KEYSTONE

Die SVP hat in der Stadt Zürich mehr Polizistinnen und Polizisten an die Front und zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen wollen: Doch der dazu erforderliche Verzicht auf Parkkontrollen oder der Einsatz von mehr privaten Sicherheitsfirmen haben im Gemeinderat erwartungsgemäss keine Mehrheit gefunden.

Für die SVP der Stadt Zürich war klar, dass die Stadtpolizei Zürich mehr Stellenprozente an der Front braucht. Dem gemäss SVP «unbestrittenen Personal-Unterbestand» könnte mit etwas Phantasie in verschiedenen Bereichen entgegengewirkt werden, brachte sie am Mittwochabend im Gemeinderat vor.

In der links-grünen Stadt würden ja massiv Parkplätze abgebaut, hielt die SVP beispielsweise in einem Postulat fest. Dies bedeute doch auch kürzere Routen für die Kontrollierenden. «Die freiwerdenden Ressourcen sollen für die Frontpolizei eingesetzt werden.» Das Postulat scheiterte aber mit 33 Ja- zu 84 Neinstimmen.

Auch die Idee der SVP, für gewisse Aufgaben vermehrt private Sicherheitsunternehmen zu engagieren, damit die Stadtpolizei wieder genügend Ressourcen für die Polizeiarbeit hat, fand keine Mehrheit. Das Postulat wurde mit 21 Ja- zu 96 Neinstimmen abgelehnt. Weitere SVP-Vorstösse mit derselben Stossrichtung fanden in der Ratssitzung vom Mittwochabend ebenfalls keine Mehrheit. (sda)