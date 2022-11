Seltener Fund Liebesdrama oder Versehen? Wem gehört der gefundene Ehering vom Juckerhof? Auf dem Juckerhof in Seegräben wurde ein Ehering gefunden. Nun darf spekuliert werden: Wurde er bewusst abgelegt oder ging er aus Versehen verloren?

Der auf dem Juckerhof gefundene Ring. zvg / Juckerfarm / Facebook

In einem am Mittwoch veröffentlichten Facebook-Beitrag der Jucker Farm AG wird der rechtmässige Besitzer beziehungsweise die rechtmässige Besitzerin eines Eherings gesucht. Auf dem dazugehörigen Bild ist ein zweifarbiger Metallring zu erkennen, der in der Mitte eine Kerbe aufweist.

Der Ehering wurde offenbar auf dem Gelände des Juckerhofs in Seegräben gefunden. Im Facebook-Beitrag wird denn auch spekuliert, wie er dort gelandet sein könnte: «War es ein Liebesdrama? Oder ein tragischer Verlust? Wer weiss ...»

Der Inhaber oder die Inhaberin des Rings wird gebeten, sich unter Angabe des im Ring eingravierten Namens per Mail bei info@juckerfarm.ch zu melden.