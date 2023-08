Seeüberquerung Stadtzürcher Seeüberquerung findet am Mittwoch statt Der Ticketverkauf für die Seeüberquerung startet am Montagmittag. Es gibt 9000 Startplätze.

Aus Sicherheitsgründen findet der Anlass nur bei schönem, stabilem Wetter statt. Symbolbild: Matthias Scharrer

Die Stadtzürcher Seeüberquerung kann am Mittwoch definitiv durchgeführt werden, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Nachdem das Wetter beim ersten Termin am 12. Juli noch zu gewittrig war, kann der Anlass nun bei Sonne und Hitze stattfinden.

Der Ticketverkauf startet am Montagmittag. Mitschwimmen können bis zu 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab zwölf Jahren. Voraussetzung ist, dass sie 1200 Meter weit schwimmen können.

Aus Sicherheitsgründen findet der Anlass nur bei schönem, stabilem Wetter statt. Zudem muss die Wassertemperatur mindestens 21 Grad betragen. Aktuell ist der Zürichsee 22 Grad warm. (sda)