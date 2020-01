Schwimmbadbecken erhält neuen Anstrich

Das schreibt er in einer Mitteilung. Gleichzeitig hat er weitere Kredite genehmigt. So hätten die Holzerarbeiten des regionalen Forstdienstes beim Reservoir Moos knapp 15306 Franken gekostet. Und die Anschaffung einer Podesttreppe mit Lenkrollen für die Altpapiermulde der Sammelstelle an der Breitestrasse schlug mit rund 3240 Franken zu Buche. (liz)