Schwamendingen Vor dem Feuer auf den Balkon geflohen: Brand ging glimpflich aus Ein Brand verwüstete am frühen Samstagmorgen eine Wohnung in Schwamendingen. Die Polizei konnte zwei Menschen retten.

Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen nach Schwamendingen ausrücken. (Symbolbild) Sandra Ardizzone

Unsanft geweckt wurden die Bewohnenden einer Wohnung an der Luchswiesenstrasse im Züricher Kreis 12. Es war ein Feuer ausgebrochen, das der Polizei am frühen Samstagmorgen gemeldet wurde. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich habe zwei Personen, die sich auf dem Balkon in Sicherheit gebracht hatten, bergen können. Dies teilt die Stadtpolizei mit. Die Geretteten seien von der Sanität und der Notärztin erstversorgt und zur Kontrolle vorübergehend ins Spital gebracht worden.

Der Brand habe zwar gelöscht werden können, aber die Wohnung sei trotzdem vollständig ausgebrannt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere 10’000 Franken geschätzt. Es könnte sich um Brandstiftun gehandelt haben, deswegen kümmern sich Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich um die Ermittlungen.