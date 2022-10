Schutz und Rettung Zürich Trotz drohenden Strommangel: Zürichs Feuerwehr testet E-Rettungsfahrzeug Die Berufsfeuerwehr Zürich testet das weltweit erste Elektro-Rettungsfahrzeug mit elektrischer Drehleiter. Wie sich die Feuerwehr auf eine Strommangellage einstellt, ist noch in Abklärung.

14 Bilder 14 Bilder Solange Strom da ist, funktioniert es bis jetzt: Das weltweit erste elektrische Rettungsfahrzeug mit elektrischer Autodrehleiter. Matthias Scharrer

Die Weltpremiere fand in einem Hinterhof an der Zürcher Weststrasse statt: In der Wache Süd von Schutz und Rettung Zürich (SRZ) präsentierte die städtische Berufsfeuerwehr am Dienstag das, wie es hiess, weltweit erste elektrische Rettungsfahrzeug mit elektrischer Autodrehleiter. SRZ kommt damit dem politischen Auftrag des rot-grünen Zürcher Stadtrats nach, die städtische Fahrzeugflotte bis 2035 von fossilen auf alternative Antriebe umzustellen, wie Claudio Corte, Abteilungsleiter Fahrzeuge bei SRZ, vor den Medien sagte. Den ersten Praxistest vor Publikum bestand das Fahrzeug: Die elektrische Drehleiter liess sich zu einem simulierten Brandherd im vierten Stock ausfahren. Ein Feuerwehrmann holte die winkende Testperson vom qualmenden Fenster ab und spritzte danach Wasser in den blauen Himmel.

Zürich ist nicht allein bei der Umrüstung auf Feuerwehrfahrzeuge mit alternativen Antrieben: Die Feuerwehr Basel habe beim Weltmarktführer Rosenbauer vier elektrische Tanklöschfahrzeuge bestellt, sagte Rosenbauer-Schweiz-Geschäftsführer Markus Zellinger. Ab kommendem Frühling seien sie in Basel im Einsatz.

Kaufpreis: 1,2 Millionen Franken

Das neuartige Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Zürich ist für eine einjährige Pilotphase gemietet. Der Kaufpreis läge mit 1,2 Millionen Franken um 20 Prozent höher als bei einem vergleichbaren Fahrzeug mit fossilem Treibstoff. Doch dafür seien die Unterhaltskosten bei Elektrofahrzeugen normalerweise deutlich tiefer, so Corte.

Bislang habe Schutz und Rettung Zürich vor allem bei Personenwagen auf Elektro- und Hybridantrieb umgestellt. Mit dem nun anlaufenden einjährigen Pilotversuch rücken auch Lastwagen mit Alternativantrieb in den Fokus. Bei der städtischen Abfallentsorgung sind gemäss Corte schon einige im Einsatz. Nun gelte es, zu testen, wie weit Elektro-Lastwagen auch für die Feuerwehr taugen.

«Für uns ist das Wichtigste, dass die Einsatzfahrzeuge immer zuverlässig verfügbar sind»,

sagte Feuerwehrkommandant Peter Wullschleger. Beim Testfahrzeug handelt es sich um einen Volvo-Lastwagen, dessen Dieselmotor durch zwei 225-Kilowatt-Elektromotoren ersetzt wurde. Das entspricht laut Zellinger 300 Pferdestärken. Die elektrische Drehleiter hat einen zusätzlichen 70-Kilowatt-Elektromotor, um den Rettungskorb für bis zu fünf Personen in 32 Meter Höhe zu fahren.

Acht bis zehn Einsätze ohne Nachladen

Gemäss Herstellerangaben sind im innerstädtischen Bereich acht bis zehn Einsätze ohne Nachladen der Batterien möglich, wobei von acht Kilometern Fahrstrecke und einstündigem beleuchtetem Betrieb am Einsatzort ausgegangen wird. In ländlichen Gegenden mit 20 Kilometern Fahrstrecke reichen die Batterien laut Zellinger für drei bis vier solcher Einsätze.

SRZ testet das neue Fahrzeug nun von Dezember bis Mai im dicht besiedelten Süden der Stadt, anschliessend bis September in Zürich-Nord und danach am Flughafen. Die Fahrzeugmiete beträgt täglich 275 Franken. Ein Vorteil neben der CO 2 -Vermeidung: Die Elektromotoren sind deutlich leiser als Dieselmotoren.

«Zum Teil haben wir Notstromaggregate.»

Doch was, wenn die wegen des Ukraine-Kriegs drohende und derzeit viel diskutierte Strommangellage eintritt? «Zum Teil haben wir Notstromaggregate an unseren Standpunkten», sagte Feuerwehrkommandant Wullschleger. Zum Teil aber auch nicht.

Derzeit liefen noch Abklärungen, wie sich die Feuerwehr auf eine Strommangellage einzurichten habe. Diese seien seit gegen drei Monaten im Gang. Dabei gehe es um weitaus mehr als den Betrieb von Elektrofahrzeugen: Ein wichtiger Punkt seien die Kommunikationssysteme, aber auch die elektrischen Schiebetüren an den Garagen der Feuerwehrstützpunkte.

Falls noch mehr Notstromaggregate nötig wären, wäre das Geld laut Wullschleger wohl vorhanden. «Die Frage ist eher, ob man dann Lieferanten findet, die liefern können.»