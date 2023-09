Schule Regierung will Auszeit-Massnahmen in Schulen stärker unterstützen Der Regierungsrat möchte den Gemeinden beim Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern mehr Unterstützung anbieten.

Viele Gemeinden und Städte haben bereits heute Angebote für Akutsituationen, etwa «Schulinseln» oder Förderzentren. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Zürcher Regierungsrat will Gemeinden bei Sofortmassnahmen für schwierige Schülerinnen und Schüler unterstützen. Für den so genannten «Erweiterten Lernraum» sollen Gemeinden zusätzliche Ressourcen erhalten, wie er am Donnerstag mitteilte.

Verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler oder solche die über- oder unterfordert sind, können für die Schulen, Klassen und Lehrpersonen zum Problem werden.

Viele Gemeinden und Städte haben bereits heute Angebote für Akutsituationen, etwa «Schulinseln» oder Förderzentren. Sie sollen die Klassen und Lehrpersonen kurzfristig entlasten. Ziel ist dabei, dass die Kinder bald in die Schule zurückkehren können.

Für solche Massnahmen, der Regierungsrat nennt sie auch «Erweiterten Lernraum», sollen die Gemeinden nun mehr Ressourcen erhalten. Die Einrichtung solcher Angebote sei aber freiwillig, betonte die Regierung. Die Verantwortung liege bei den Gemeinden, die auch für die Konzipierung und Bereitstellung des «Erweiterten Lernraums» sowie für die Personalrekrutierung zuständig seien.

Der Regierungsrat hofft, dass mit den zusätzlichen Ressourcen für Akutmassnahmen die Regelschule gestärkt wird. Teure Sonderschulungen könnten damit vermieden werden. Die Mehrkosten für den «Erweiterten Lernraum» könnten so mittelfristig kompensiert werden. (sda)