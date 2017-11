Ein 42-jähriger Mann ist am Sonntagabend am Flughafen Zürich mit 36 Kilogramm Khat im Gepäck aufgeflogen. Der Niederländer hatte die Drogen in zwei Koffern versteckt. Der Schmuggler ging der Polizei bei einer Routinekontrolle ins Netz. Er wurde verhaftet, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte.