Am Sonntagmorgen stiegen 70 Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem In- und Ausland zum Sri-Chinmoy-Schwimm-Marathon in Rapperswil in der Zürichsee. Wegen des schlechten Wetters musste das Rennen nach dem Start jedoch abgebrochen. Das Video zeigt, wie die Athleten aus den Wellen geholt werden.