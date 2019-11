Schlaganfall: Trotz Sprechstörungen und Lähmungen bot ihr der Therapeut bloss Kaugummi an

Vor dem Zürcher Obergericht hat sich am heutigen Donnerstag ein Osteopath zu verantworten, der bei einer Patientin einen Schlaganfall ausgelöst haben soll. Trotz Sprechstörungen und Lähmungen bot ihr der Therapeut bloss Kaugummi an. In erster Instanz wurde er wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und unterlassener Nothilfe verurteilt.