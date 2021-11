Dietikon Das Limmattal ist sportlicher als der Kantonsdurchschnitt: Am zweiten Dietiker Sportforum erhielten drei Nachwuchstalente eine Auszeichnung

Am Mittwochabend kamen im Gleis 21 Vertreter aus der Sportwelt zusammen. Handballprofi Simon Schelling, der in Dietikon aufgewachsen ist, sprach dabei über die Herausforderungen der Vereine in der Mitgliedergewinnung.