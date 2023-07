Schädlinge Europa blickt nach Kloten: Dieses kleine Insekt treibt die Behörden um In Kloten sind rund hundert Japankäfer gefunden worden, auf etwa tausend wird ihr derzeitiger Bestand geschätzt. Für die lokale Bevölkerung gelten nun einschneidende Massnahmen.

Der invasive Japankäfer richtet grossen Schäden an Kulturpflanzen und Grünflächen an. Bild: Getty

Er ist nicht einmal so gross wie ein Fünfräppler, hat braune Flügel und eine metallisch-grüne Front. An den Seiten und am Hinterleib hat er weisse Haarbüschel, und wird er gestört, spreizt er seine Hinterbeine weg, als würde er turnen wollen. Vor allem aber ist er eine grosse Gefahr für hiesige Kulturpflanzen und Grünflächen: der Japankäfer.

«Hinter der sehr schönen Fassade steckt ein sehr schlimmer Schädling», sagte Giselher Grabenweger, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle Agroscope in Zürich, am Dienstag vor den Medien. Es war eine jener Pressekonferenzen, die eine gewisse Dringlichkeit zum Ausdruck bringen sollten. Nicht ohne Grund: In Kloten wurde das Insekt nun nachgewiesen – das erste Mal überhaupt auf der Alpennordseite.

Das ist auch brisant für die umliegenden Länder. «Wir stehen fast schon unter europäischer Beobachtung», sagte Ursina Wiedmer, stellvertretende Chefin des kantonalen Amtes für Landschaft und Natur. Man habe eine ganz besondere Verantwortung. Oberstes Ziel der involvierten Stellen – das sind der Bund, der Kanton Zürich und die Stadt Kloten – ist es nun, das invasive Insekt raschestmöglich wieder auszurotten.

Auch für die Stadt Zürich gelten Massnahmen

Vor allem komme es nun auf die Mitwirkung der Bevölkerung an, sagte Wiedmer. Für sie stehen einschneidende Massnahmen an. Unter anderem gilt ab sofort ein Bewässerungsverbot für Rasen- und Grünflächen bis Ende September, wobei Pflanzen in Gartenbeeten und Töpfen weiterhin gegossen werden dürfen.

Von links nach rechts: Regula Käser-Stöckli, Vizestadtpräsidentin Kloten, Ursina Wiedmer, stellvertretende Chefin kantonales Amt für Landschaft und Natur, Peter Kupferschmied, Leiter Fachbereich Pflanzengesundheit im Bundesamt für Landwirtschaft, sowie Giselher Grabenweger, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle Agroscope. Bild: sho

Zudem dürfen Grüngut, Kompost, bestimmte Pflanzen und Erde nicht mehr aus Kloten hinaustransportiert werden. Ausnahmen gelten für Pflanzen, die insektensicher abgedeckt und gehäckselt wurden sowie für Kompost aus professionellen Kompostieranlagen. Fahrzeuge und Geräte für die Bodenbearbeitung müssen gereinigt werden, bevor sie Kloten verlassen.

Auch für 24 umliegende Gemeinden gibt es einzelne Einschränkungen, darunter die Stadt Zürich. Auch hier darf bis zum 30. September kein Pflanzenmaterial aus der Grünpflege die definierte Pufferzone mit Radius von fünf Kilometern verlassen.

Weitere Informationen gibt es auf der eigens dafür eingerichteten Website des Kantons. Der Klotener Bevölkerung steht zudem eine Hotline zur Verfügung. «Wir unterstützen die Massnahmen voll und ganz und sind uns bewusst, dass wir schnell handeln müssen», sagte die Klotener Vizestadtpräsidentin Regula Kaeser-Stöckli. «Wir hoffen auf das Verständnis der Bevölkerung.»

«Insektizid-Einsatz gerechtfertigt»

Die Behörden ihrerseits haben eine Befallszone mit zwei Kilometer und eine Pufferzone mit fünf Kilometern Radius ausgeschieden. Erstere umfasst in etwa die Stadt Kloten. In der Befallszone werden voraussichtlich zwischen Mittwoch und Freitag Käferfallen aufgestellt. Es handelt sich dabei um dreibeinige, zeltähnliche Konstrukte mit einem Netz. Darin befindet sich ein Lockstoff, das die Käfer anlockt, auf dem Netz ein Insektizid, das sie tötet.

So sehen mögliche Käferfallen aus. Das Bild entstand in Italien. Die linke Ausführung soll in Kloten zum Einsatz kommen. Bilder: zvg/Francesco Paoli/Crea

In den Gebieten, wo am meisten Käfer gefunden wurden, werden zudem Wirtspflanzen wie Rosen und Obstbäume einmal mit dem Insektizid Acetamiprid behandelt. Dies sowohl auf öffentlichen Grünflächen als auch in privaten Gärten.

«Ein beschränkter Insektizid-Einsatz ist angesichts des hohen Schadenpotenzials gerechtfertigt und momentan die einzige zielführende Massnahme, die wir haben», erklärte Wiedmer vom kantonalen Amt für Landschaft und Natur. Gemäss einem Experten vor Ort ist das Insektizid für diverse landwirtschaftliche Kulturen bereits bewilligt. Nach etwa drei Wochen könnten die Pflanzen wieder geerntet werden.

Womöglich über den Landweg eingeschleppt

Die ersten Insekten wurden am 12. Juli entdeckt. Dies dank eines weitläufigen Fallennetzes, über das die Schweiz bereits seit mehreren Jahren verfügt. Woher die Insekten genau stammen, wird nun untersucht.

Der Japankäfer im Grössenvergleich mit anderen, ähnlich aussehenden Käfern. Bild: sho

Rund hundert Exemplare hat man bisher festgestellt. «Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei um etwa zehn Prozent der Population handelt», sagte Peter Kupferschmied, Leiter Fachbereich Pflanzengesundheit im Bundesamt für Landwirtschaft. Laut seinen Aussagen dürften sie entweder über den Flug- oder den Auto- und Zugverkehr aus dem Tessin oder aus Italien eingeführt worden sein.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder einzelne Funde, etwa in Solothurn oder Basel. Das seien bisher allerdings nur Einzeltiere gewesen ohne Möglichkeit zur Fortpflanzung, erklärte Kupferschmied. In Kloten jedoch handle es sich bereits um eine Population.

Der Käfer frisst so einiges

Der Japankäfer stellt eine grosse Gefahr für die hiesigen Kulturpflanzen und Grünflächen dar. Das knapp ein Zentimeter grosse Insekt ist nämlicher ein wahrlicher Vielfrass: Nach aktuellem Kenntnisstand stehen insgesamt über 300 Pflanzen auf seiner Speiseliste, darunter auch Weinreben, Soja, Beeren und Mais. Hinzu kommen Blätter, Blüten und Früchte. Die Larven wiederum schädigen Wiesen und Rasenflächen, indem sie die Graswurzeln fressen.

Wo er wirkt, hinterlässt der Japankäfer eine Spur der Verwüstung. Dazu zeigte Grabenweger von Agroscope ein Bild eines Weinguts in der italienischen Region Piemont, wo viele Reben keine Blätter mehr trugen. Eine Falle, welche an diesem Rebberg für rund vier Stunden aufgestellt wurde, fing rund 50’000 Japankäfer ein. Grabenweger: «Wenn er in Massen auftritt, ist dieser Käfer sehr, sehr gefährlich.»

Das sind die rund 50’000 Japankäfer, die im Piemont innert vier Stunden eingefangen wurden. Bild: sho

Beim Bund gilt der Japankäfer als «prioritärer Quarantäneorganismus». «Das bedeutet, das dessen Bekämpfung und Überwachung besonders intensiv durchgeführt werden muss», erklärte Kupferschmied. Sprich: Der Käfer ist melde- und bekämpfungspflichtig.

Konkret sieht der Bund drei Szenarien vor: Das ambitionierteste sieht eine Tilgung des Käfers vor. Ist das nicht mehr möglich, so würden die Behörden auf eine Eindämmungsstrategie wechseln, wie sie bereits im Kanton Tessin läuft. Das dritte Szenario wäre es, gar keine Massnahmen zu ergreifen. «Die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Schäden dadurch wären sehr hoch», so Kupferschmied.

Seit 2017 in der Schweiz

Die Behörden zeigten sich vor den Medien optimistisch, dass eine Tilgung noch möglich ist. «Auch wegen der Alpenbarriere haben wir grosse Hoffnung, dass wir die Tilgungsstrategie auf der Alpennordseite weiterverfolgen können», sagte Kupferschmied.

Wie sein Name schon vermuten lässt, stammt der Käfer aus Japan. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er nach Nordamerika verschleppt. 2014 tauchte er in Italien auf und 2017 erstmals in der Schweiz, konkret: im Kanton Tessin an der Grenze zu Italien. Dort breitete er sich in einem Naturschutzgebiet aus, weshalb dessen Tilgung von Anfang an schwierig gewesen sei, sagte Kupferschmied.

«Wir haben nun ein kleines Zeitfenster, in dem wir erfolgreich sein können», sagte Grabenweger. Bereits in wenigen Wochen würden die Insekten Eier im Boden ablegen. Werde nichts unternommen, werde man vor allem die ersten paar Jahre Probleme haben, so Kupferschmied. Danach, so der Experte, dürfte sich, wie auch in Japan, ein natürliches Gleichgewicht einstellen.