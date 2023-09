Schädling Die Asiatische Hornisse hat den Kanton Zürich erreicht Der erste Fundort im Kanton befindet sich in Lufingen, unweit des Flughafens. Nun müssen Imker und Förster aufpassen.

Eine Asiatische Hornisse wird von einem Biologen mit einem dicken Handschuh gehalten. Themenbild: Keystone

«Im Kanton Zürich bei Lufingen wurde die erste Asiatische Hornisse gefunden», schreibt Gabi Müller, Leiterin der Schädlingsprävention der Stadt Zürich, auf der Social-Media-Plattform Linkedin.

Den Fund bestätigt auch Isabelle Rüegg, Sprecherin der Baudirektion des Kantons Zürich: «Eine Privatperson hat vor wenigen Tagen eine tote Hornisse bei sich im Garten gefunden.» Die Person habe den Fund fotografiert und dann gemeldet. Danach habe die nationale Meldestelle bestätigt, dass es sich um eine Asiatische Hornisse handelt.

Wer eine findet, sollte dies unbedingt melden

Wer selbst eine Asiatische Hornisse sichtet, sollte diesen Fund, wie es die Person in Lufingen getan hat, unbedingt melden. Dies kann auf der Schweizer Meldeplattform für die Asiatische Hornisse unter www.asiatischehornisse.ch gemacht werden. «Nach Möglichkeit sollte die Meldung mit einem Bild/Video und Angaben zum genauen Fundort und Zeitpunkt ergänzt werden», fügt Isabelle Rüegg an.

Wie aber unterscheidet man eine Asiatische Hornisse von den einheimischen Arten? Hierzu gibt es mehrere Ansatzpunkte.

Anders als die europäische Hornisse, die einen hauptsächlich gelben Hinterleib hat, hat die Asiatische Hornisse einen hauptsächlich schwarzen Hinterleib.

Giftig wie europäische ­Wespen und Hornissen

Genau gleich wie Wespen kann auch die Asiatische Hornisse stechen. Anders als Bienen ist sie aber für den Menschen nicht übermässig gefährlich. «Ihr Gift ist vergleichbar mit europäischen Wespen und Hornissen und ist somit in erster Linie für Menschen problematisch, die auf das Gift allergisch reagieren», erklärt Rüegg.

Der Kanton Zürich hat nach dem Fund die Imkerinnen und Imker im Kanton über den Fund informiert und sie aufgerufen, ihre Bienenstöcke zu beobachten. Die Imker seien für einen solchen Fall bereits geschult worden. Dies, weil sich die Asiatischen Hornissen insbesondere von Bienen ernähren und sich deshalb mit Vorliebe bei Bienenstöcken aufhalten. «Ebenso haben wir die Försterinnen und Förster informiert, auch sie sollen aufmerksam sein. Die Hornissen nisten meist in grosser Höhe, etwa in Baumwipfeln», fügt Rüegg an.

Zum ersten Mal gesichtet wurde die Asiatische Hornisse in der Schweiz bereits im Jahr 2017. Nun wurde sie zum ersten Mal im Kanton Zürich gesichtet. Es ist dies bei weitem nicht der einzige Fund in der Schweiz.

2022 wurde sie an 24 Standorten in acht Kantonen (AG, BL, FR, GE, JU, NE, SO und VD) gefunden. Der Aargauer Fund geschah in Widen.

2023 wurde die Asiatische Hornisse inzwischen bereits an 170 Standorten in zehn Kantonen gesichtet. Lufingen ist zurzeit der östlichste aller Fundorte. (chm)