SBB Bauarbeiten in zwei Nächten: Ersatzbusse fahren von Schlieren nach Wettswil In den Nächten vom Montag/Dienstag, 21./22. März, und vom Donnerstag/Freitag, 24./25. März werden an den SBB-Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Bonstetten-Wettswil Bauarbeiten durchgeführt. Es werden Ersatzbusse verkehren.

Zwischen Zürich Altstetten und Bonstetten-Wettswil finden Bauarbeiten an den SBB-Gleisen statt. Gearbeitet wird in der Nacht. Wie die Gemeinde Urdorf in einer Mitteilung schreibt, handle es sich um die Nächte vom Montag/Dienstag, 21./22. März, und vom Donnerstag/Freitag, 24./25. März.

Die Unterhaltsarbeiten starten jeweils um 21.30 Uhr und dauern bis 4.40 Uhr. Es müsse mit Zugsausfällen, geänderten Fahrzeiten sowie geänderten Anschlüssen gerechnet werden, heisst es. Zwischen Schlieren und Bonstetten-Wettswil kommen Ersatzbusse zum Einsatz. (liz)