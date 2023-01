Sanität Zürcher Rettungssanitäter sollen auch alleine ausrücken können Aufgrund des Fachkräftemangels startet Schutz & Rettung in Zürich ein Pilotprojekt. Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sollen in Zukunft auch alleine ausrücken können, wenn der Notfall sich nicht um Leben und Tod handelt.

Künftig sollen Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter auch alleine ausrücken können, sofern die Situation es erlaubt. (Archivbild) Christian Beutler/Keystone

Schutz & Rettung Zürich will die Sanitäterinnen und Sanitäter gezielter einsetzen. Bei Fällen, in denen es nicht um Leben und Tod geht, sollen sie auch alleine ausrücken können. Noch in diesem Jahr will Schutz & Rettung das Pilotprojekt starten.

Die Ambulanz rückt immer mit zwei Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern aus, auch wenn es sich nicht um lebensbedrohliche Fälle handelt. Weil auch bei Schutz & Rettung Fachkräftemangel herrscht und die Zahl der Notrufe laufend zunimmt, will Schutz & Rettung nun ein neues System testen, das die Sanität entlasten soll.

Zwei Mitarbeitende wurden bereits zu sogenannten «präklinischen Fachspezialisten» ausgebildet, wie Mediensprecher Urs Eberle gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF 1 vom Dienstag sagte.

Nicht alle brauchen einen Rettungswagen

«Sie können nun beurteilen, welche Hilfe eine Anruferin oder ein Anrufer braucht, und werden entscheiden, ob es einen Rettungswagen braucht oder wir den Fall anders abwickeln können, etwa mit einer Permanence oder einem Hausarzt», sagte Eberle weiter.

Eberle geht davon aus, dass der «präklinische Fachspezialist» ein Berufsbild sein wird, das längerfristig gesamtschweizerisch zum Einsatz kommen könnte. Weitere Mitarbeitende von Schutz & Rettung werden die Ausbildung ebenfalls absolvieren.

Wären diese Spezialisten bereits im vergangenen Jahr im Einsatz gewesen, hätten 3000 bis 4000 Einsätze weniger gefahren werden können. Je nach Schwere des Falls sollen die Sanitäter zudem nicht mehr in Vollbesetzung ausrücken, sondern alleine.

Eberle ist zuversichtlich, dass in diesem Jahr die ersten Versuche mit dem Entlastungsprojekt stattfinden können. Es brauche aber noch Gespräche mit der Gesundheitsdirektion und anderen Beteiligten.

Zehn Prozent der Stellen nicht besetzt

Bei Schutz & Rettung können wegen Fachkräftemangel aktuell zehn Prozent der Stellen nicht besetzt werden. Gleichzeitig hat die Zahl der Einsätze im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert erreicht: Die Sanität rückte für den Rettungsdienst und den Verlegungsdienst 43’246-mal aus, das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr. (sda)