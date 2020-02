Samuel Roth ist der neue Chef von «House of Winterthur»

Samuel Roth übernimmt den Job vom abtretenden Direktor Michael Domeisen, wie «House of Winterthur» am Freitag mitteilte. Der 51-Jährige leitet seit sechs Jahren als Direktor das Musikkollegium Winterthur.

Anfang November 2019 reichte der bisherige Chef, Michael Domeisen, seine Kündigung ein. Er gab «persönliche Gründe» für den Schritt an.

Das «House of Winterthur» stand in den letzten Monaten häufig in den Schlagzeilen. Mehrere Mitarbeitende reichten ihre Kündigung ein. Eine junge Mutter warf dem abtretenden Chef zudem vor, eine Abmachung bezüglich Wiedereintritt nach dem Mutterschaftsurlaub nicht eingehalten zu haben.