S-Bahn-Kreisverkehr für die Hochschulen? – Ingenieur entwickelt «Circle Line»-Projekt

Kürzlich hat der Zürcher Kantonsrat Postulate für die Ver­längerungen von Forchbahn und Sihltal-Zürich-Üetlibergahn (SZU) überwiesen. Der Regierungsrat hat nun zwei Jahre Zeit, um Berichte dazu zu verfassen. Bei der SZU-Verlängerung geht es auch um die bessere Erschliessung des Zürcher Hochschulquartiers. Dieses wird in den kommenden Jahrzehnten massiv ausgebaut, entsprechend ist die Erschliessung anzupassen.

Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) haben dazu bereits ein Konzept erarbeitet. Sie präsentierten kürzlich die Vision einer «Forschungslinie». Sie würde per Tram vom Balgrist über Uni/ETH Zentrum, Uni Irchel bis zum Circle beim Flughafen führen.

An der ETH Hönggerberg käme sie aber nicht vorbei. Dabei wächst auch sie, und zwar um rund 45 Prozent, so lautet die Prognose. Erreichbar ist sie nur per Bus (Linien 37, 69 und 80), und das dürfte auch so bleiben. Immerhin sollen die Linien 69 und 80 elektrifiziert werden, was neu auch überlange Doppelgelenk-Trolleybusse erlauben würde. Das Konzept überzeugt Adolf Flüeli dennoch nicht.

Er macht sich schon länger Gedanken über eine bessere Erschliessung der Hochschule Hönggerberg – und zwar per S-Bahn. Bereits 2014 hat er dazu eine Projektvision in der Publikation «By rail now!» publiziert. Nun hat er diese weiterentwickelt zu einer «Circle Line». Sie würde alle Zürcher Hochschulstandorte verbinden und nebenher auch noch den Zoo ­erschliessen. Flüeli ist seit 19 Jahren als selbstständiger Ingenieur, Autor und Berater vor allem im Umfeld der Luftfahrt tätig.

Unverändert präsentiert sich das Kernstück seiner Vision von 2014. Es ist der Bau eines Tiefbahnhofs unter der ETH Hönggerberg. Flüeli weist darauf hin, dass die Strassen hinauf zu dem Hochschulstandort teils steil, eng und kurvig sind. Bei Eis und Schnee wird es heikel für die Busse. Mit den geplanten überlangen Doppelgelenkbussen werde das erst recht so sein, sagt er voraus.

Der neue Tunnelbahnhof würde sich direkt unter der Hochschule befinden und diese wintersicher erschliessen. Speziell an ihm wäre, dass er je nach Steigung der Bahn 50 bis 100 Meter tief im Berg zu liegen käme. Lifte würden möglichst direkt in die Gebäude führen.

Die Fahrzeit ab Zürich HB würde neu sechs Minuten betragen. Aktuell, mit Tram und Bus, sind es rund 25 Minuten. Der Weg der Züge würde vom Hauptbahnhof her über die bestehenden Gleise zum Bahnhof Hardbrücke und danach über die Limmat führen. Dort würden sie, statt nach rechts in den Tunnel nach Oerlikon, nach links in einen neuen nach Hönggerberg abzweigen. Vom Tiefbahnhof würde der Tunnel dann weiter bis in die Gegend Aspholz führen. Von dort ginge es auf den bestehenden Gleisen oberirdisch weiter bis Regensdorf.

Die Kosten für diesen ursprünglichen Teil des Projekts hatte Flüeli auf 480 Millionen Franken geschätzt. Damals konnte er es auch als möglichen Zubringer zu einem rasch und zonenkonform realisierbaren Innovationspark in Regensdorf empfehlen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht bevorzugt Flüeli nach wie vor diese Kombination und er bedauert, dass für den Standort des Innovationsparkes im Kanton Zürich keinerlei wettbewerbliche Ausschreibungen durchgeführt wurden.