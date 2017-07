35 Prozent weniger Energie

So können pro Mobility-Auto vor der Haustür rund zehn private Fahrzeuge eingespart werden. Dies rechnet die Hochschule Luzern in einer entsprechenden Studie vor. Ein Carsharing-Standort in einer Wohnsiedlung kann damit als direkter Beitrag zur 2000-Watt-Gesellschaft betrachtet werden. Dafür haben sich mehr als 75 Prozent der Stadtzürcher Stimmberechtigten 2008 ausgesprochen.

Genau an diesen Punkten setzt das neue Angebot für Firmen, Gemeinden und Wohnüberbauungen des Carsharing-Anbieters an. Denn wie die Zahlen der Hochschule Luzern belegen, hat die Nähe zum Standort eines solchen Mietwagens einen direkten Einfluss auf die Umwelt. Was übersetzt bedeutet: Wenn das Mietauto innerhalb von 100 Metern erreichbar ist, spart ein Stadtbewohner rund 32 Prozent Energie und reduziert gleichzeitig den Ausstoss von Treibhausgasen um 38 Prozent.

Noch sparsamer sind laut der Studie Anwohner, die neben dem Autobillett über ein Abonnement der öffentlichen Verkehrsbetriebe verfügen. Dann nämlich kann der Energieverbrauch um 35 Prozent und die Treibhausgasemissionen um mehr als die Hälfte reduziert werden. Neben den drei Zürcher Wohnsiedlungen hat auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) Mobility-Fahrzeuge in Zürich gemietet. Das Carsharing-Angebot jedoch gilt nur für Dienstfahrten der für sie arbeitstätigen Kundenberater.