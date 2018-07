Bereits zum vierten Mal geht der On Zoo Run in die nächste Runde. Am Donnerstag, 5. Juli 2018, findet der exklusive Charity-Abendlauf durch den Zoo Zürich statt, wie es in der Mitteilung heisst. Dieses Jahr lautet das Motto «Run for Rhinos – Lauf für Nashörner».

Wie im Vorjahr sind auch dieses Mal maximal 1'000 Personen zugelassen. Nach offiziellem Betriebsschluss öffnet der Zoo Zürich exklusiv seine Tore nochmals für den On Zoo Run – einem lockeren Drei- bis Fünf-Kilometerlauf quer durch das Zoo-Gelände. Die Strecke wurde dabei sorgfältig so festgelegt, dass die Tiere von den Läufern nicht gestört werden. Am Ziel erwartet die Teilnehmer eine Sommerparty mit Grill und Getränken.

Auch On-Spitzenathlet Ronnie Schildknecht, besser bekannt als «Mister Ironman Switzerland», wird am Start sein: «Ich freue mich sehr, meine beiden Leidenschaften – das Laufen sowie meine Familie – miteinander kombinieren zu können. Wir können so den Zoo Zürich und die Tiere auf ganz exklusive Weise neu kennenlernen. Der On Zoo Run bietet eine willkommene Abwechslung in meiner Vorbereitung für den Ironman Switzerland in Zürich Ende Juli», sagt er gegenüber der Medienstelle des Zoo Zürich.

Tickets für den Charity-Abendlauf gibt es online auf zoo.ch/onzoorun.