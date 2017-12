In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter in der Stadt Winterthur 13 Autos beschädigt. An den parkierten Fahrzeugen wurden Aussenspiegel abgeschlagen oder die Karosserie zerkratzt, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Auch ein Motorroller wurde demoliert. Der Schaden beläuft sich auf und 8000 Franken.