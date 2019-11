«Rojava-Bündnis Hochschulen»: Protest gegen türkischen Angriffe im Hörsaal der Uni

Eine Organisation namens «Rojava-Bündnis Hochschulen» besetzt seit dem Morgen einen Vorlesungssaal an der Uni Zürich. Der Protest richtet sich gegen die türkischen Angriffe in Nordostsyrien.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte ein Uni-Sprecher die Besetzung. Bei dem Raum handle es sich um einen mittelgrossen Saal. «Die Organisatoren haben uns versprochen, den Raum am Abend gereinigt zu verlassen», so der Sprecher.

Drei Veranstaltungen, die in diesem Zimmer geplant waren, konnten in einem anderen Saal umgebucht werden. Die Stadtpolizei Zürich ist über die Besetzung informiert und in Kontakt mit der Unileitung. (sda)