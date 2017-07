Mitte 2016 schlug die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) Alarm: Sie könne ab 2017 den ärztlichen Notfalldienst nicht mehr gewährleisten. Gestern nun haben Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger, AGZ-Präsident Josef Widler und Jörg Kündig, der Präsident des Gemeindepräsidentenverbandes (GPV), die Neuorganisation des kantonalen Notfalldienstes präsentiert.

Triagestelle als Kernstück

Kernstück ist eine Notrufzentrale unter ärztlicher Leitung, die als Triagestelle dient. Die Zentrale, die über eine 0800er-Nummer erreichbar sein wird, geht am

1. Januar 2018 in Betrieb. Sie ist an 365 Tagen rund um die Uhr besetzt. Bis zu fünf medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten sowie eine Ärztin oder ein Arzt stehen ständig im Einsatz.

Sie nehmen Telefonate aus der Bevölkerung entgegen und vermitteln die Anrufer weiter an Ärztinnen, Zahnärzte oder Apotheker, die Notfalldienst leisten. Nach Bedarf kann es auch ein Spital, die Spitex oder der Rettungsdienst sein. Oder aber es wird empfohlen, auf einen sofortigen Arztbesuch zu verzichten.

Gesundheitsdirektor Heiniger rechnet mit rund 250 000 Anrufen pro Jahr. Die Betriebskosten für die Triagestelle werden mit einer Pauschale von 7,3 Millionen Franken bestritten. Damit werden die Löhne für die rund 35 Vollzeitstellen bezahlt, aber auch weitere Posten wie IT und Raummiete. Kanton und Gemeinden teilen sich die Kosten hälftig. Konkret bezahlen sie je Fr. 2.40 pro Einwohner. Die Gesundheitsdirektion hat der Ärztegesellschaft einen entsprechenden Leistungsauftrag erteilt. Weicht die Zahl der Anrufe stark nach unten oder oben ab, wird die Pauschale gesenkt oder erhöht. Der Kanton wird zusätzlich die Aufbaukosten für die Triagestelle tragen. Momentan ist von rund vier Millionen Franken die Rede. Der Auftrag gilt vorerst für fünf Jahre.