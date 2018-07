René Sutter schliesst die vergitterte Tür beim Steg auf. Mit leisem Summen senkt sich die Zugbrücke dahinter automatisch. Nun ist der Weg frei zur Bootsvermietung beim Hafen Enge am Zürichsee. Es ist 9 Uhr morgens. Der See: spiegelglatt. Das Thermometer am Bootsvermietungs-Häuschen zeigt schon jetzt 31 Grad an. Sutters Arbeitstag beginnt. Es wird ein langer Tag.

Seit 1993 ist der heute 65-Jährige Bootsvermieter am Zürichsee. Nach dieser Saison wird er seine Pedalos, Ruder- und Motorboote einem Jüngeren übergeben. Sutter geht in Pension.

Dank ihrem 1950er-Jahre-Design sind seine metallenen Pedalos längst Kultobjekte. Sutter hatte sie einst von seinem Vorgänger übernommen und dieser vom Vorvorgänger, erzählt er im Schatten des Sonnenschirms auf der schwimmenden Plattform, an der die Boote festgemacht sind.

Sein ältestes Pedalo sei Baujahr 1953. Mit anderen Worten: Die Tretboote sind im Durchschnitt seit rund 60 Jahren im Einsatz. «Und bei guter Wartung kann man sie sicher noch 20 Jahre benutzen», meint der Bootsvermieter. Eines dieser Pedalos sei sogar im Verkehrshaus Luzern ausgestellt. Die Herstellerfirma, Forster AG in Diessenhofen TG, habe die Bootsfabrikation längst eingestellt. «Aber bis Anfang der 90er-Jahre konnte man noch Ersatzteile kaufen», sagt Sutter. «Und ich habe ein gut ausgestattetes Ersatzteillager.»

Die Seekuh war da

Testfahrt im Pedalo-Oldtimer. Der rote Lack und die gebürsteten Chromstahlteile glänzen im Sonnenlicht. Die Innenausstattung ist schlicht: Die Pedale aus massivem Holz sind an Stahlrohren montiert; das Lenkrad lässt sich an einer langen Stange herausziehen, sodass es den Knien beim Pedalen nicht in den Weg kommt. Unter Deck ist ein von Wasser gedämpftes rhythmisches Raunen zu hören: Das Kurbeln der Pedale wird auf ein von oben unsichtbares Wasserrad übertragen. Gemächlich gleitet der Oldtimer übers Wasser.