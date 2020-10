Rekurs: Calatrava sieht sich am Stadelhofen mit einem weiteren Stolperstein konfrontiert

Nachdem er den Bahnhof Stadelhofen fertiggestellt hatte, verschaffte sich der spanisch-schweizerische Architekt Santiago Calatrava mit Projekten wie dem Milwaukee Art Museum und dem World Trade Center Transportation Hub in New York Weltbekanntheit. Nun gäbe es am Bahnhof Stadelhofen in naher Zukunft eine weitere architektonische Meisterleistung von ihm zu bestaunen: das Haus zum Falken.

Allerdings ist gegen die Baubewilligung, welche die Stadt Mitte August erteilte, Rekurs eingegangen. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger». Der Baustart des 46-Millionen-Franken-Baus der Anlagestiftung der Axa-Versicherung verzögert sich also um noch bis zu sechs Monate – dies ist die Zeitspanne, in der das Baurekursgericht über den Rekurs entscheiden muss.

Wie Axa-Sprecher Urban Henzirohs gegenüber der Zeitung sagt, zielt der Rekurs aber nicht auf das Gebäude per se, sondern viel eher auf die Baustelleninstallation. «Wir sind darum optimistisch, dass wir dies mit dem Einsprecher bereinigen können.»