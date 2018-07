Brauchte es einen Rettungshelikopter, wurde im Kanton Zürich bisher die Rega bevorzugt: Die Schweizerische Rettungsflugwacht prägt das Bild einer sicheren Bergung von Unfallopfern oder der Rettung aus der Bergnot, wie der Tagesanzeiger berichtet.

Doch die Lage hat sich inzwischen geändert: Neue Konkurrenten sind auf dem Markt. Ausserdem gilt für Schutz und Rettung nicht mehr «Rega First», sondern das Nächst-Best-Prinzip. Seit Juli bieten die Mitarbeiter der Zürcher Einsatzleitzentrale auch den Helikopter der Alpine Air Ambulance mit Sitz im Aargauer Birrfeld und die deutsche DRF Luftrettung auf. Es wird das Rettungsmittel eingesetzt, welches am schnellsten beim Patienten ist. «Die Mitarbeiter können den Standort und den Status der Helis am Bildschirm einsehen», erklärt Urs Eberle, Sprecher von Schutz & Rettung Zürich gegenüber 20 Minuten. Das System schlage dem Einsatzleiter das Rettungsmittel vor, das am schnellsten beim Patient sein kann. Dieses System ist sehr fortschrittlich und berücksichtigt zum Beispiel auch, dass Helikopter in der Stadt nur beschränkt landen können, berichtet Eberle gegenüber der Zeitung weiter.

Rechnung für Rega-Gönner

Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das neue System eine schnellstmögliche Bergung. Doch für Rega-Gönner gibt es einen Hacken: Diese müssen mit zusätzlichen Kosten rechnen. Denn die Einsätze der anderen Flug-Rettungsgesellschaften, wie diese der Alpine Air Ambulance und der deutschen DRF Luftrettung sind durch die Rega Gönnerschaft nicht gedeckt. Andernfalls ist das Sache der Versicherung. Die Suva etwa sagt gegenüber der Zeitung, dass sie die Rettungskosten bei einem Unfall übernimmt.