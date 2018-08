«Wir müssen uns den Entwicklungen stellen», sagte Michel Müller. Seit die Landeskirche 1963 eine eigene Kirchenordnung habe, seien die Mitgliederzahlen um einen Drittel zurückgegangen - bei gleicher Anzahl Kirchgemeinden und immer weniger Behördenmitglieder. «Gleichzeitig steigen aber die Erwartungen an die Gemeinden.»

Nach gut dreijähriger Arbeit liege nun eine zukunftsfähige Rechtsgrundlage vor, betonte der Kirchenratspräsident. Einerseits werden damit Anpassungen an übergeordnetes Recht vorgenommen. «Es braucht aber auch neue Rahmenbedingungen für jene Gemeinden, die sich zu grösseren Einheiten zusammenschliessen», sagte Müller.

Vor allem aber will die reformierte Landeskirche in Zukunft auch näher bei ihren Mitgliedern sein. Deswegen hat sie mit der neuen Kirchenordnung auch Anpassungen vorgenommen, welche auf die gesellschaftlichen Entwicklungen eingehen. Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten künftig mehr Gestaltungsspielraum bei Taufen, Trauungen oder Abdankungen.

Offen für Taufen im Garten

«Die Vorgaben bei diesen Feiern sind nicht mehr sakrosankt», sagte dazu Kirchenrat Marco Bianca, zuständig für den Bereich Mitgliedschaft und Lebenswelten. Immer mehr Menschen wünschten sich andere Formen - Seebestattungen, Trauungen im Freien oder auch Tauffeiern im eigenen Garten.

Die Kirche habe hier starke Konkurrenz von privater Seite erhalten, sagte Bianca. Die Landeskirche ruft jedoch die Pfarrerinnen und Pfarrer dazu auf, solche Feiern nicht zu «Events» verkommen zu lassen. «Der Inhalt bleibt gleich, der Charakter als reformierter Gottesdienst muss bestehen bleiben.»

Als das «Pièce de résistance» der Vorlage bezeichnete Müller die Änderung bei der Pfarrstellenzuteilung. Sie wurde in der Synode am stärksten kritisiert. Das bisherige System sei in diesem Bereich aber starr und ungerecht, betonte der Kirchenratspräsident. «Mit der Revision wird die Zuteilung fairer und transparenter.»

Ergänzungspfarrstellen und Zusatzdienste, mit denen die Lücken in der bisher grobmaschigeren Regelung überbrückt wurden, entfallen in Zukunft. Heute besteht in jeder Kirchgemeinde, unabhängig von ihrer Grösse, ein Pfarramt mit mindestens 60 Stellenprozent.

Verteilkampf zwischen Stadt und Land

In Zukunft sollen die Kirchgemeinden für ihr Pfarramt pro 200 Mitglieder 10 Stellenprozente erhalten - wobei ein Minimum von 50 Stellenprozenten garantiert ist. Gemeinden mit mehr als 2000 Mitgliedern erhalten noch weitere Stellenprozente zugesprochen. Und auch bei besonderen Projekten können Pensen angepasst werden.

Bis jetzt galt: Eine Kirchgemeinde erhielt pro 3000 Mitglieder eine Pfarrstelle. Für zusätzlich benötigte Stellenprozente musste ein Antrag für einen Kredit gestellt werden.«Wir wollen weniger Zufälligkeiten», sagte Müller. Künftig werde nach der Anzahl Menschen entschieden und nicht mehr nach der Lohnsumme. Dadurch erfolge auch ein Ausgleich zugunsten der bislang schlechter gestellten grösseren Gemeinden.

Kritiker in der Synode verwiesen darauf, dass mit der Revision der Druck auf kleinere Gemeinden wachse, sich zusammenzuschliessen. «Natürlich wurde damit etwa bei der Pfarrstellenzuteilung ein grosser Verteilkampf zwischen Stadt und Land oder Gross und Klein ausgelöst», sagte Margrit Hugentobler, Präsidentin der Finanzkommission.

Aber bei dieser Revision müsse die Brille für den ganzen Kanton angezogen und nicht auf Einzelinteressen eingegangen werden. «Der Auftrag zur Teilrevision ist letztlich vom Parlament gekommen und mit deutlichem Mehr gutgeheissen worden.» Die Synode hatte im Frühling mit 71 zu 23 Stimmen dazu Ja gesagt.