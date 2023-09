Raubüberfall Bei Raubüberfall in Rutschwil mehrere Hundert Franken erbeutet Verletzt wurde bei dem Raubüberfall in Rutschwil auf ein Geschäft niemand, dafür kamen mehrere Hundert Franken weg.

Mit einer Beute von einigen Hundert Franken flüchtete der Mann mit einem Auto in Richtung Thalheim. Symbolbild: Urs Flueeler/ Keystone

Beim Raubüberfall auf ein Geschäft in Rutschwil, Gemeinde Dägerlen, hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag mehrere Hundert Franken erbeutet. Verletzt wurde bei dem Überfall im Bezirk Winterthur niemand.

Gegen 16.30 Uhr betrat ein maskierter und bewaffneter Mann das Verkaufsgeschäft an der Dorfstrasse in Rutschwil, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwochabend mitteilte. Er bedrohte die allein anwesende Angestellte und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Mit einer Beute von einigen Hundert Franken flüchtete der Mann mit einem Auto in Richtung Thalheim. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bis Mittwochabend erfolglos. (sda)