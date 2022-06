«Es liegt an uns, für Aufklärung zu sorgen»: Auch der Kantonsrat verlangt Aufarbeitung der Bührle-Sammlung

Nach der Stadt Zürich will nun auch der Kantonsrat die Herkunft der 200 Werke der Bührle-Sammlung aufarbeiten lassen. Das Parlament hat am Montag ein dringliches Postulat von AL, SP und Grünen ganz knapp mit 83 zu 82 Stimmen an die Regierung überwiesen.