Raub Kantonspolizei Zürich verhaftet mutmasslichen Serien-Räuber Die Kantonspolizei Zürich hat einen Mann verhaftet, der mehrfach Läden in der Region Winterthur ausgeraubt haben soll.

Gemäss der Kantonspolizei Zürich soll der verhaftete Mann im September mehrere Läden in der Region Winterthur überfallen haben. Symbolbild: Urs Flueeler/Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag einen möglichen Serien-Räuber verhaftet. Dem 35-jährigen Schweizer werden drei Überfälle angelastet.

Der Mann soll im September Läden in Elgg, Rutschwil und Brütten überfallen haben, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die Polizei konnte ihn in Winterthur-Töss verhaften. Der 35-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. (sda)