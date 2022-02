Rathaus-Sanierung Gut ein Quadratmeter pro Kantonsratsmitglied müsste reichen Ab 2025 will Martin Neukom das Zürcher Rathaus sanieren. Nun hat der kantonale Baudirektor zwei Umbau-Szenarien präsentiert. Auch die Option eines Rathaus-Neubaus an einem anderen Ort bleibt aktuell.

Das Zürcher Rathaus soll saniert werden, zusammen mit der angrenzenden Rathausbrücke. Links im Bild die Rathauswache der Kantonspolizei, von der aus ein Tunnel ins sanierte Rathaus vorgesehen ist. Matthias Scharrer

Eine lärmige Baustelle kommt mitten in die Zürcher Altstadt. Anlass ist der Neubau der Rathausbrücke zu Gunsten eines besseren Hochwasserschutzes. 2024 soll es losgehen, wie das Stadtzürcher Tiefbauamt auf seiner Website schreibt. Von 2025 bis 2027 wäre dann die Sanierung des angrenzenden Rathauses an der Reihe. Wäre. Denn noch ist unklar, ob der seit Corona in einer Messehalle tagende Kantonsrat überhaupt wieder in den denkmalgeschützten Bau an der Limmat will.

Drei mögliche Szenarien präsentierte Baudirektor Martin Neukom (Grüne) zusammen mit Kantonsrats-Geschäftsleitungsmitglied Urs Waser (SVP, Langnau am Albis) am Montag dem Kantonsrat. Zwei davon beinhalten Umbauten, mit denen das Rathaus zukunftstauglich gemacht werden soll – so gut das bei einem gut 300-jährigen, denkmalgeschützten Gebäude möglich ist.

Als dritte Option will der Regierungsrat den Kantonsrat auch über den Bau eines neuen Rathauses an einem anderen Ort befinden lassen. Neukom warnte jedoch: Sollte sich das Parlament für einen Neubau entscheiden, würde es teurer – und länger dauern.

Umbau kostet 18 bis 33 Millionen Franken

Die Umbau-Varianten dürften gemäss Neukom zwischen 18 und 33 Millionen Franken kosten. Die grosse Kosten-Bandbreite erklärte er damit, dass die Projekte noch nicht im Detail ausgearbeitet sind.

Knacknuss sind die beengten Platzverhältnisse: Bisher stand im alten Rathaussaal pro Kantonsratsmitglied ein Quadratmeter zur Verfügung. Mit den beiden Umbauszenarien wären es 1,1 oder 1,3 Quadratmeter. Zum Vergleich: In der Oerliker Messehalle, wo der Kantonsrat jetzt tagt, um die wegen Corona eingeführten Abstandsregeln einzuhalten, hat ein Parlamentsmitglied 4,6 Quadratmeter Platz.

Die Sanierungsszenarien für das Rathaus im Querschnitt, weiss markiert ist der Ratssaal und die Zuschauertribüne. Baudirektion Kanton Zürich

Umbau-Szenario 1 beliesse den Ratssaal im ersten und die Zuschauertribüne im zweiten Obergeschoss. Szenario 2 würde beides um je ein Stockwerk nach oben verlagern. In jedem Fall gäbe es neue Stühle und Pulte. Und: Damit das Rathaus seine Funktionen weiterhin erfüllen könnte, wären zusätzliche externe Räume anzumieten.

Die Sanierung soll das Rathaus vor allem auch sicherheitstechnisch verbessern. Hauptproblem dabei ist bisher der Engpass beim Ein- und Ausgang. Im Falle eines Brandes oder Anschlags bliebe unter Umständen nur der Sprung aus dem Fenster in die Limmat.

Ein Tunnel als neuer Fluchtweg

Neu wird nun ein Tunnel zur benachbarten Kantonspolizei-Wache geprüft. Dieser könnte als zusätzlicher Fluchtweg und als Interventionseingang für die Polizei dienen, wie Waser erklärte. Eine zweite Treppe hingegen ist laut Neukom aus baurechtlichen Gründen nicht möglich respektive würde einem Rekurs, etwa von Seiten des Heimatschutzes, nicht standhalten.

Bleibt die Frage, wie pandemietauglich das sanierte Rathaus wäre. «Mehr Platz können wir nicht bieten», sagte Neukom. Und fügte an:

«Wenn der Kantonsrat mehr Platz will, muss er ein neues Gebäude in Auftrag geben.»

Zunächst wird in den kommenden Wochen nun die Geschäftsleitung des Kantonsrats darüber beraten. Auch eine Vertretung des Zürcher Gemeinderats, der traditionsgemäss ebenfalls im Rathaus tagt, wird miteinbezogen. Da das Gebäude dem Kanton gehört, obliegt der Entscheid aber dem Kantonsrat und soll bis April fallen.

Schon ab 2023 ist ein Umzug der Parlamente in ein weiteres Provisorium vorgesehen: Ab dann sollen Kantons- und Gemeinderat in der Bullingerkirche im Zürcher Kreis 4 tagen, bis dann im Jahr 2027 das sanierte Rathaus zur Verfügung stünde. Allerdings ist noch ein Vorstoss von Hans-Peter Amrein (SVP, Küsnacht) hängig. Dieser forderte schon letzten Sommer die sofortige Rückkehr des Kantonsrats ins Rathaus.