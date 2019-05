Am frühen Dienstagmorgen fand jemand in Au (Gemeinde Wädenswil) einen schwer verletzten Mann vor einem Wohnhaus am Boden liegend. Die Meldung ging kurz vor 0.30 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich ein. Das teilt diese am Dienstagmorgen mit.

Trotz Reanimation der Einsatzkräfte sei der 39-jährige Deutsche noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

"Die genauen Umstände und Hintergründe, die zum Tod des Mannes führten, sind zurzeit unklar und werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeklärt", schreibt die Kantonspolizei.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Kommunalpolizei Richterswil, das Forensische Institut Zürich, ein Ambulanzteam des Seespitals Horgen, ein Team des Instituts für Rechtsmedizin Zürich sowie die zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl im Einsatz.