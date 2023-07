Spital Zollikerberg akzeptiert Einschränkungen während Rad WM 2024

Oberengstringen/Unterengstringen «Das Pfadihemd muss in Südkorea bis zuoberst zugeknöpft sein»

Drei junge Pfadfinderinnen reisen kommende Woche an das Welt-Pfadilager «Jamboree» in Südkorea, wo über 50’000 Teilnehmende erwartet werden. Worauf sie sich am meisten freuen, ob sie auf einen Lager-Flirt spekulieren und was sie – respektive ihre Eltern – das Lager kostet.