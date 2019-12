Rad-WM 2024: ex-Tour-de-Suisse-Direktor wird sportlicher Leiter

Präsident des Trägervereins wird Patrick Hunger, der Co-Präsident von Swiss Cycling. Der Verein wird seine Tätigkeit Anfang 2020 aufnehmen, wie Stadt und Kanton Zürich und Swiss Cycling am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Die Rennstrecken werden durch die Zürcher Innenstadt, dem Zürichsee entlang und durch weitere malerische Gegenden im ganzen Kanton Zürich führen. Ziel aller Rennen ist der Sechseläutenplatz.

Die Rad-WM in Zürich soll zum Velo-Fest für alle werden. Erstmals werden die Para-Cycling-Weltmeisterschaften in den Anlass integriert und das Thema Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Rahmen einer Sportveranstaltung sichtbar gemacht. Die Rad-Strassen-WM wird 2024 zum vierten Mal nach 1923, 1929 und 1946 in Zürich stattfinden.