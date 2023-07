Dietikon Auf die Wolfsmatt-Erweiterung folgt ein zweites Grossprojekt: Neben dem Schulhaus werden 73 Wohnungen gebaut

An der Schöneggstrasse in Dietikon sollen ab Januar 2024 drei Häuser mit insgesamt 73 Wohnungen und einer Kita gebaut werden. Die Bauarbeiten fallen grösstenteils mit jenen am benachbarten Schulhaus zusammen.