Einer der Prediger der inzwischen geschlossenen Winterthurer An-Nur-Moschee steht am Donnerstag vor dem Bezirksgericht. Es handelt sich um einen 25-jährigen Asylsuchenden aus Somalia. Zum Hauptanklagepunkt hat die Staatsanwaltschaft wenig herausgefunden. Sie wirft ihm vor, zu Gewalt aufgerufen zu haben. In einem Freitagsgebet habe er 2016 vor rund 60 Personen unter anderem ein Zitat aufgesagt, wonach Muslime, die nicht in der Gemeinschaft beten, in ihren Häusern zu verbrennen seien.

Bei der Festnahme stiessen die Ermittler auf belastendes Material für weitere Anklagepunkte. Auf dem Facebook-Account des Islamisten fanden sie ein Hinrichtungsvideo, das er auf einer öffentlich zugänglichen schwedischen Facebook-Seite gefunden und mit dem Gefällt-mir-Knopf weiterverbreitet hatte. Deshalb ist er nun auch wegen Gewaltdarstellungen angeklagt. Inzwischen hat er sich davon distanziert und das Video gelöscht.

85 000 Klicks und 5000 Likes

Recherchen zeigen, dass die ursprüngliche Version des Videos auf der schwedischen Facebook-Seite weiterhin online zugänglich ist. Das Video wurde dort bereits 85 000-mal angeschaut und 5000-mal geteilt. Eigentlich müssten folglich nicht nur der jugendliche Prediger angeklagt werden, sondern auch 4999 weitere Gewaltfreaks. Beim Prozess wird es um eine Grundsatzfrage gehen, die für alle extremistischen Szenen von Bedeutung sein wird: Ab wann ist ein Klick auf illegale Gewaltdarstellungen strafbar?