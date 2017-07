Doch das Musizieren war seit der Kindheit Teil seines Lebens: Sein Vater spielte Gitarre; später war Owen McCall Strassenmusiker in seiner Heimatstadt Vancouver sowie in London und Brighton, wo er eine Weile als Koch arbeitete. Immer wieder hat und hatte er auch Auftritte in Bars und Klubs sowie an privaten Anlässen; vor zwei Jahren spielte er zudem am Songbird-Festival in Davos.

Nachdem er als Tourguide in den Rocky Mountains seine Schweizer Freundin kennen gelernt hatte, zog er in die Schweiz. Er wollte auch hier auf das «Busking», die Strassenmusik, nicht verzichten. Doch McCall musste feststellen, dass dies in Städten wie Zürich, wo er nun wohnt, und Winterthur streng reglementiert ist. So ist elektrisch verstärkte Musik etwa in Zürich auch in den wenigen Zonen verboten, wo Strassenmusik ansonsten erlaubt ist. Aufs Mikrofon wollte Owen McCall jedoch nicht verzichten. «Der Gesang ist entscheidend», sagt er. «Ich habe es noch nie erlebt, dass das Publikum einem Strassenmusiker fasziniert auf die Finger geschaut hat. Mit der Stimme erreichst Du die Menschen.» Und seine eher tiefe Stimme verliere sich ohne Verstärker auf offenen Plätzen schnell.