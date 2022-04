Pro & Contra Abstimmung zum Klimaschutzartikel: «Höchste Dringlichkeit» oder «Symbolpolitik» Am 15. Mai entscheidet das Stimmvolk des Kantons Zürich darüber, ob der Klimaschutz, insbesondere die Verminderung der Treibhausgasemissionen auf Netto-Null, in der Kantonsverfassung verankert werden soll. Damit würden der Kanton und die Gemeinden verbindlich beauftragt, sich für Massnahmen gegen den Klimawandel einzusetzen.

PRO: Konrad Langhart: Mehr Klimaschutz – mehr Schweizer Wertschöpfung

Mitte-Kantonsrat Konrad Langhart (Stammheim). zvg

Die Klimakrise ist eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Ihre Bekämpfung ist von höchster Dringlichkeit. Darum soll dieses Ziel mit einem Klimaschutz-Artikel in der Kantonsverfassung verankert werden.

Es ist in den vergangenen Jahren auch im Kanton Zürich offensichtlich geworden: Hitzesommer, Superzellen, Wasserknappheit, Stürme und Überschwemmungen verursachen regelmässig Millionenschäden. Unsere Wälder sind in einem schlechten Zustand und die einheimische Landwirtschaft muss mit den klimatischen Veränderungen kämpfen. Dass die Menschheit diesen Wandel zusätzlich beschleunigt, ist mittlerweile weitgehend unbestritten. Ein gut organisiertes Land wie die Schweiz kann zur Lösung beitragen.

So weiter wie bisher geht nicht, der Ausstoss von Treibhausgasen muss reduziert werden. Die Erdöl-Milliarden, die heute jährlich ins Ausland verloren gehen, werden damit gleichzeitig verringert. Diese Notwendigkeit wird uns in diesen Tagen drastisch vor Augen geführt. Die einheimische Wertschöpfung und die erneuerbare Energieproduktion müssen gefördert werden. Durch energetische Sanierungen werden zum Beispiel im Bau- und Gebäudegewerbe Aufträge und Stellen geschaffen.

Dank dem neuen Artikel sind sowohl der Kanton als auch die Gemeinden in der Pflicht, etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen. Die genauen Ziele werden nicht in die Verfassung geschrieben. Stattdessen sollen sie sich denjenigen des Bundes anpassen. Dadurch kann neuen Entwicklungen Rechnung getragen werden, ohne dass eine weitere Verfassungsänderung nötig ist. Mit der deutlichen Annahme des geänderten Energiegesetzes im letzten Herbst hat das Zürcher Volk bereits einen wichtigen Schritt im Sinne dieses neuen Verfassungsartikels vorweggenommen.

Kanton und Gemeinden sorgen dafür, dass geeignete Massnahmen, namentlich in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Gebäude, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft sowie Industrie und Gewerbe, umgesetzt werden. Sie erhalten auch die Möglichkeit, finanzielle Fördermassnahmen zu ergreifen.

CONTRA: Thomas Lamprecht: Zielführender sind konkrete Massnahmen

EDU-Kantonsrat Thomas Lamprecht (Bassersdorf). zvg

Dem berechtigten Anliegen des Klimaschutzes ist durch konkrete Gesetzesänderungen und Massnahmen mehr gedient als durch die beantragte Verfassungsänderung. Hier handelt es sich um Symbolpolitik. Die Kantonsverfassung hält bereits heute wörtlich fest, dass Kanton und Gemeinden für den Schutz des Menschen und der Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu sorgen haben und nachhaltige Technologien fördern können. Es braucht keine weiteren Absichtserklärungen. Zielführender sind konkrete Massnahmen.

Innovationen aus Wirtschaft und ein Umdenken in der Bevölkerung sollen positive Impulse geben und zum Ziel führen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dies durchaus auch ohne einen erweiterten Klimaartikel funktioniert und umgesetzt wird. Wir wollen eine intakte Umwelt, zu der selbstredend das Klima gehört. Aber nicht zu diesem Preis, denn der neue Verfassungsartikel lädt zu kostspieligen Massnahmen ein. Das ist ein immerwährender Grundsatz bei staatlichen Interventionen.