Pro & Contra Abstimmung zum Bürgerrechtsgesetz: «Weitere Verschärfungen sind schädlich» oder «Einbürgerung muss letzter Schritt der Integration sein» Wie soll künftig im Kanton Zürich eingebürgert werden? Darüber entscheidet das Stimmvolk am 15. Mai. Silvia Rigoni (Grüne) argumentiert für die vom Kantonsrat beschlossene Vorlage, Diego Bonato (SVP) dagegen.

Silvia Rigoni (Grüne, Zürich) und Diego Bonato (SVP, Aesch), Kantonsratsmitglieder zvg

PRO von Silvia Rigoni: Teilhaben lassen statt ausgrenzen

Das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz (KBüG) findet die Unterstützung aller Parteien ausser der SVP. Es basiert auf einer breit abgestützten, tragfähigen Lösung und führt die bisherige Einbürgerungspraxis im Kanton Zürich fort. Zentral ist, dass die Einbürgerung nicht mit einer Verordnung, sondern mit einem Gesetz geregelt werden soll. So, wie das die Verfassung verlangt.

Wer gut integriert ist, die Landessprache beherrscht, wirtschaftlich selbstständig ist und zehn Jahre in der Schweiz (davon zwei Jahre in der Gemeinde) lebt, soll sich einbürgern lassen können. Das sind die wichtigsten Regeln, welche seit Jahren im Kanton Zürich gelten. Das KBüG bleibt bei diesen Grundsätzen, macht aber gewisse Anpassungen.

Neu sind digitale Prozesse bei der Einbürgerung möglich – eine zeitgemässe Verbesserung, die vieles erleichtert. Auch werden die Tests zum Nachweis der Kenntnisse über Bund, Kanton und Gemeinden vereinheitlicht. Das entlastet die Gemeinden und macht das Verfahren überall im Kanton vergleichbar. Im Gesetz soll festgeschrieben sein, dass die Deutschkenntnisse ausreichend sein müssen. Erlaubt sind Ausnahmen, wenn jemand aus persönlichen Gründen beim Lernen der Sprache beeinträchtig ist. Das ist eine gute Basis für eine faire Beurteilung. Und letztlich hat das Bürgerrechtsgesetz ein Herz für die Jungen. Wer noch nicht 20 Jahre alt ist, zahlt keine Gebühren.

Die Hürden für eine Einbürgerung müssen tragbar bleiben. Der Bund hat 2018 die Regeln verschärft. Weitere Verschärfungen, wie sie von der SVP gefordert werden, sind schädlich für das Zusammenleben in unserem vielfältigen und prosperierenden Kanton.

Statt auszugrenzen und abzuwehren, müssen wir gut integrierte Ausländerinnen und Ausländer vielmehr an unserer Gesellschaft teilhaben lassen und ihnen die Einbürgerung ermöglichen. Sie sollen mitbestimmen, Verantwortung übernehmen und ein gleichberechtigter Teil unserer Gemeinschaft werden.

CONTRA von Diego Bonato: Vieles ist zu verschärfen

Eigentlich sollte es sonnenklar sein: die Verleihung des Zürcher Bürgerrechts an Ausländerinnen und Ausländer ist der Abschluss einer erfolgreichen Integration, nicht der Anfang. Der Entwurf des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes (KBüG) ist aber vom Gedanken geprägt, dass eine frühe und schnelle Einbürgerung die Integration fördert. Erst nach der Einbürgerung könne eine Integration erfolgreich abgeschlossen werden. Diese Haltung darf nicht widerspruchslos bleiben.

Die Kantone müssen das übergeordnete Bürgerrechtsgesetz des Bundes umsetzen. Das Bundesrecht enthält einen Rahmen, mit Mindestwerten und Maximalwerten. Die Gemeinden können nichts mehr selbst bestimmen. Das Zürcher Bürgerrechtsgesetz ist nun entlang allen Mindestanforderungen des Bundes gestaltet worden. Es enthält keine Verschärfungen.

Im Limmattal wissen wir, was es heisst, eine starke Zuwanderung zu haben. Die Zusammensetzung der Bevölkerung des Limmattals ist ausgesprochen multikulturell. Es ist absolut spannend und schön, bei uns so viele Kulturen zusammen zu sehen. Aber je höher der multikulturelle Anteil an der Bevölkerung ist, umso genauer muss man auf die Einbürgerung achten.

Vieles ist zu verschärfen: die Aufenthaltsdauer in der Gemeinde (nur zwei Jahre ist zu wenig, die Gemeinden wünschen klar mehr), die Anforderungen an die Deutschkenntnisse (nur Alltagssprache ist zu wenig), die Dauer von Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen (nur fünf Jahre betreibungsfrei ist zu wenig), die fehlende Erhebung von aktuellen Einträgen bei Polizeien (nur das Bundesstrafregister ist zu wenig, insbesondere häusliche Gewalt gegen Frauen kann unerkannt bleiben, leider), die Anforderungen an die Mitwirkungspflicht der Bewerbenden (unentschuldigte Verletzung von Fristen muss zu Ablehnung führen), der Erlass von Gebühren bei jungen Erwachsenen (ein falsches Zeichen, was nichts kostet, ist nichts wert).

Das KBüG ist zu weich und macht Geschenke. Senden wir es dem Absender zurück.