Stattdessen seien der Imam und der Vereinspräsident gekommen und hätten mit dem angeblichen Opfer im Büro das Gespräch gesucht. Weshalb plötzlich die Polizei eintraf, können sie sich alle nicht erklären. Es sei nur eine verbale Auseinandersetzung gewesen.

Dem widerspricht jedoch eine Polizistin, die an diesem Abend am Tatort war. Sie habe in ihrer ganzen Laufbahn noch nie so verängstigte Personen gesehen. Die beiden hätten die pure Angst in den Augen gehabt. Zudem hatte eines der Opfer eine Beule am Kopf.

Als Grund, weshalb die beiden Opfer sich das alles ausgedacht haben sollen, nannten gleich mehrere der bisher Befragten eine Verschwörung von Justiz und Medien. Mit diesem Prozess solle ein Zeichen gegen die "bösen Terroristen und Salafisten" gesetzt werden. Bei ihren Aussagen wirkten alle bisher Befragten sehr selbstbewusst, geradezu trotzig. Ihnen geschehe grosses Unrecht, so ihre Haltung.

Auch Imam ist angeklagt

Der Prozess wurde am Nachmittag mit der Befragung der vier restlichen Beschuldigten fortgesetzt. Darunter ist auch der Imam der mittlerweile geschlossenen Moschee, der gemäss Anklage keineswegs "nur das Gespräch" gesucht haben soll.

Die Anklage wirft dem damaligen Imam der An'Nur-Moschee vor, dass er den jungen Gläubigen, der in der Moschee fotografiert und gefilmt haben soll, in sein Büro gebracht und die Tür verschlossen habe. Dann habe er ein "Geständnis" von ihm und dem anderen angeblichen "Verräter" verlangt und dieses aufgezeichnet.

"Ich habe mit ihnen geredet, weil sie einen Fehler gemacht haben", sagte der Libyer in der Befragung. Eine Bedrohung habe es aber nicht gegeben. Die Türe sei abgeschlossen worden, weil er dies bei Gesprächen immer so mache. Wenn jemand eine Unterredung wegen Ehe-Problemen wolle, tue er das jeweils auch, damit sich "die Menschen wohlfühlen".