Polizeipatrouille fasst flüchtigen Einbrecher

Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei ist am späten Dienstagabend ein 25-jähriger in eine Wohnung in Glattbrugg eingebrochen. Er ist nach kurzer Flucht verhaftet worden.

Der Mann drang kurz nach 22:00 Uhr in eine Wohnung ein und suchte nach Diebesgut. Dabei stiess er auf den Bewohner und wurde gegen diesen tätlich, bevor er die Wohnung fluchtartig verliess. Durch eine Patrouille der Gemeindepolizei Bassersdorf wurde der 25-jährige Algerier schlussendlich verhaftet. Er wird nach der polizeilichen Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.