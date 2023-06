Polizeieinsatz Psychisch auffälliger Mann löst Polizeieinsatz bei Nänikon aus Wegen eines Mannes auf einer Autobahnüberführung bei Nänikon musste am Mittwochabend ein Abschnitt der A15 gesperrt werden.

Am Mittwochabend stieg ein Mann über das Brückengeländer einer Autobahnüberführung in Nänikon. Symbolbild: Hans Ulrich Muelchi / SZ

Ein Mann kletterte am Mittwochabend über das Brückengeländer einer Überführung der Autobahn A15 bei Nänikon und brachte sich sowie Verkehrsteilnehmende in Gefahr. Die Kantonspolizei Zürich musste deshalb einen Abschnitt der A15 sperren, wie sie am Mittwochabend mitteilte.

Kurz nach 18 Uhr seien bei der Polizei diverse Meldungen zu einem Mann, der sich auf der Autobahnüberführung Volketswilerstrasse in Nänikon befinde, eingegangen, teilte die Polizei weiter mit.

Die sofort ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei Zürich sowie eine Patrouille der Kommunalpolizeien Dübendorf und Uster sperrten daraufhin den Abschnitt der A15 zwischen den Ein- und Ausfahrten Volketswil und Uster-West und leiteten die verbliebenen Fahrzeuge kontrolliert von der Autobahn.

Gleichzeitig nahmen Polizisten mit dem Mann Kontakt auf. Nach rund zweieinhalb Stunden konnten Spezialisten der Verhandlungsgruppe der Kantonspolizei Zürich den 47-Jährigen gemäss der Mitteilung überzeugen, sich wieder auf die andere Seite des Geländers in Sicherheit zu begeben. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Die Sperrung des Autobahnabschnitts sowie die entsprechenden Umleitungen konnten kurz nach 21 Uhr aufgehoben werden. (sda)