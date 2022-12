Polizeieinsatz Eltern ausgesperrt: 2-Jährige löst Polizeieinsatz in Winterthur aus Die Winterthurer Polizei musste am Donnerstagabend zwei Erwachsene aus einer ungünstigen Lage befreien. Ein zweijähriges Mädchen sperrte seine Eltern aus der Wohnung aus, als diese am Rauchen waren.

Die Stadtpolizei Winterthur musste Eltern zu Hilfe kommen, die von ihrem Töchterchen aus der Wohnung gesperrt wurden. Symbolbild: Frank Franklin II / AP

Ein zweijähriges Mädchen aus Winterthur hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es sperrte seine Eltern aus der Wohnung aus, als diese auf dem Balkon am Rauchen waren, wie die Polizei am Freitag auf Twitter schrieb.

Weil das Mädchen die Balkontür nicht mehr öffnete, riefen die fröstelnden Eltern die Polizei. Diese habe die Eltern schliesslich aus ihrer misslichen Lage befreien können. (sda)