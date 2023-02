Zürcher Stimmvolk wird über «Anti-Chaoten-Initiative» abstimmen

Videobeitrag von 20. Mai 2022 zur «Anti-Chaoten-Initiative», welche unter anderem eine Bewilligungspflicht für Demonstrationen fordert. Tele Züri

Die Direktion der Justiz und des Inneren hat die Initiative offiziell für gültig erklärt, wie die Jungpartei am Freitag mitteilte. Wie es bei der Jungen SVP auf Anfrage hiess, wurden 6035 gültige Unterschriften gezählt. 6000 waren nötig. Ein Abstimmungstermin steht noch nicht fest.

Mit ihrer Initiative richtet sich die Junge SVP nicht nur gegen 1.-Mai-Chaoten und Hausbesetzer, sondern explizit auch gegen Klimaaktivisten, die sich auf Strassen festkleben.

Mit diesen gefährlichen Aktionen würden Blaulichtorganisationen, Autofahrer und ÖV-Passagiere genötigt, so die Jungpartei. Die Junge SVP erwähnt als «Zielgruppe» aber auch die monatliche Velodemo Critical Mass sowie Rechtsextreme.

«Nicht in Ordnung»

Bis anhin können die Polizeikorps im Kanton nach eigenem Ermessen entscheiden, welche ausserordentlichen Einsätze sie den Verursacherinnen und Verursachern in Rechnung stellen wollen und welche nicht. Im Gesetz steht eine «Kann»-Formulierung.

Die Junge SVP fordert nun also die Änderung in eine «Muss»-Formulierung. Es sei nicht in Ordnung, wenn die Steuerzahler für die verursachten Kosten aufkommen müssten, findet sie.

Kantonsrat gegen Kostenüberwälzung

Das Thema Kostenüberwälzung auf Demonstrantinnen und Demonstranten wurde auch schon im Kantonsrat debattiert. Im vergangenen Jahr diskutierte das Parlament einen FDP-Vorstoss, der ebenfalls verlangte, Demonstrierenden oder Hausbesetzenden die Rechnung für Polizeieinsätze und Schäden zu schicken.

Der links-grün dominierte Kantonsrat lehnte die parlamentarische Initiative jedoch ab. Das sei ein Marketingvorstoss von rechts und zudem im Alltag schwierig umzusetzen. Auch der Regierungsrat sprach sich gegen eine Änderung aus. Die jetzige Regelung sei ausreichend. (sda)