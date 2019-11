Polizei räumt mutmassliches Einbrechercamp im Zolliker Wald

Die beiden Frauen im Alter von 26 und 27 Jahren sowie fünf Männer im Alter von 25 bis 42 Jahren hielten sich als Touristen in der Schweiz auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Waldlager war von Mitarbeitern des Forstreviers entdeckt und gemeldet worden. Daraufhin begaben sich am Mittwochnachmittag mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizei Zollikon in den Wald. Dort trafen die Beamten die sieben Rumänen an.

Bei der genaueren Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um mutmassliche Einbrecher sowie Bettler handeln könnte. Sie wurden daraufhin verhaftet.