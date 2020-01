Polizei gibt Leerschuss ab, um «aufgeheizte Stimmung» zu beruhigen – sechs Männer verhaftet

Kurz nach 1.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich wegen eines Streits an den Maagplatz gerufen. Gemäss ersten Erkenntnissen waren mehrere Personen beim Verlassen eines in der Nähe liegenden Clubs in einen Streit geraten. Auf der Strasse eskalierte der Streit und dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Die Stadtpolizei rückte mit mehreren Patrouillen an die Örtlichkeit aus. «Um die Situation und aufgeheizte Stimmung sofort zu beruhigen, wurde ein sogenannter Leerschuss mit einem Mehrzweckwerfer abgegeben», teilt die Stadtpolizei mit. Danach habe mit den ausgerückten Einsatzkräften und mit Unterstützung von Diensthunden der Platz für die Fallaufnahme freigehalten werden können.

Vor Ort wurden sechs mutmasslich involvierte junge Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren vorübergehend verhaftet. Die weiteren Ermittlungen und Abklärungen werden nun durch die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Zürich aufgenommen.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zu dem geschilderten Vorfall beim Maagplatz machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden.