Mit Hilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer und Unterstützung des Restaurantpersonals wurden Eimer mit Wasser herbeigeschafft und in den oberen Schacht geleert, während der Polizist immer noch in der Kanalisation war und hoffte, so den Ohrring zu finden. Leider führte auch das nicht zum Erfolg, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Nun wurden noch ein letztes Mal mehrere Eimer Wasser gleichzeitig in den Schacht geleert. Dies führte gemäss Mitteilung zu einem erfolgreichen "Kanalisationstsunami", während der in der Kanalisation kniende Polizist den gesuchten Ohrring entdeckte und auch ergreifen konnte.